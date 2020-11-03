Напав із сокирою: у Києві судитимуть молодика за пограбування дівчини

Обвинувальний акт стосовно уродженця Луганщини скеровано до суду

Слідчі столичної поліції завершили досудове розслідування відносно молодика, який напав на дівчину. Зловмисник вдарив потерпілу по голові та забрав цінні речі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, влітку поточного року до столичної поліції звернувся чоловік із повідомленням про напад на його дівчину у Голосіївському районі. Тоді на виклик невідкладно виїхали лікарі та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів слідчий Голосіївського управління поліції Олег Яковченко, дівчина надала прикмети нападника, за якими оперативники розпочали відпрацювання району.

«За отриманою від 21-річної потерпілої інформацією, ми змогли ідентифікувати особу та розшукати фігуранта. 28-річний уродженець Луганщини раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за зберігання холодної зброї. У столиці він не мав постійного місця проживання та роботи. Тому, коли парубок побачив молоду дівчину, він вирішив заволодіти її майном. Підбіг до неї, вдарив по голові рукояткою сокири, яку підготував заздалегідь, вирвав з рук телефон і втік», - повідомив правоохоронець.

У рамках досудового розслідування проведена судово-медична експертиза показала, що молодик завдав дівчині тілесні ушкодження середньої тяжкості. Наразі її здоров’ю нічого не загрожує.

«Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду ми вилучили у нього наркотичну речовину, але, згідно зі статтею 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за її зберігання зловмисника притягнуто до адміністративної відповідальності через невелику кількість забороненого», - додав слідчий.

Наразі досудове розслідування відносно підозрюваного за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України завершено, обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду.

Зловмисник цей час перебував під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.