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    У Львові демонтували радянський монумент слави (фото, відео)

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    У Львові демонтували радянський монумент слави (фото, відео)
    Фото Радіо Свобода

    Монумент, за оцінкою Українського інституту національної пам’яті, не підпадав під дію закону про декомунізацію

    У Львові 23 липня демонтували центральну скульптурну групу радянського монумента слави – дві бронзові фігури – «батьківщини-матері» та червоноармійця, який тримає меч. Про це інформує Радіо Свобода.

    Скульптури повезли до музею «Територія террору» у Львові.

    Цей монумент, за оцінкою Українського інституту національної пам’яті, не підпадав під дію закону про декомунізацію, не перебував на жодному балансі. Тому міська рада з громадою мала право ухвалювати рішення щодо демонтажу, заявивши, що це символ комунізму.

    Відео zaxid.net

    Ще у квітні 2018 року обгородили основну частину радянського пам’ятника, який був в аварійному стані. Елементи демонтували почергово.

    Взимку 2019 року зняли 30-метровий пілон, що прославляв «визволення» радянською армією Львова у 1939-му і, вдруге, у липні 1944 року. Весною цього року демонтували горизонтальну стелу з залізобетону і 43 горельєфи – зображення солдат і матерів. Тепер вже завершальний етап робіт – прибирають дві скульптури.

    1Фото Радіо Свобода

    У радянський час цей пам’ятник називали «Монументом бойової слави Збройних сил Радянського Союзу». Його встановили у травні 1970 року. Скульптурну композицію створювали відомі львівські митці Емануїл Мисько, Дмитро Крвавич і Ярослав Мотика.

    Нагадаємо, раніше у Львові розгромили Монумент слави на вулиці Стрийській. Активісти розбили молотками плити та зірвали напис «Переможцям над нацизмом», замінивши його на «пам'ятник окупантам».

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    Теги: Свобода Львів памятник солдат
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    У Львові демонтували радянський монумент слави (фото, відео)