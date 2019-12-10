В оккупированном Донецке установили бюст Кобзона (фото)



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В Донецке уже есть памятник Кобзону возле ДМ «Юность», который установили еще в 2003 году facebook.com/andreykozenko

Новый памятник открыли возле бюста убитому главе т.н. «ДНР» Александру Захарченко

В оккупированном Донецке открыли бюст пропагандистскому российскому певцу Иосифу Кобзону. Об этом сообщил в своем Фейсбуке депутат российской Госдумы временно оккупированного Крыма Андрей Козенко.

Козенко зачитал послание вдовы певца Нинель Кобзон. Она написала, что «шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства».

Как сообщается, новый памятник открыли возле бюста убитому главе т.н. «ДНР» Александру Захарченко. В мероприятии участвовал нынешний руководитель «ДНР» Денис Пушилин.