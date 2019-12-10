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    Шоу-биз

    В оккупированном Донецке установили бюст Кобзона (фото)

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    <p>В Донецке уже есть памятник Кобзону возле ДМ &laquo;Юность&raquo;, который установили еще в 2003 году</p> <div></div> - В оккупированном Донецке установили бюст Кобзона (фото)

    В Донецке уже есть памятник Кобзону возле ДМ «Юность», который установили еще в 2003 году

    facebook.com/andreykozenko

    Новый памятник открыли возле бюста убитому главе т.н. «ДНР» Александру Захарченко

    В оккупированном Донецке открыли бюст пропагандистскому российскому певцу Иосифу Кобзону. Об этом сообщил в своем Фейсбуке депутат российской Госдумы временно оккупированного Крыма Андрей Козенко.

    Козенко зачитал послание вдовы певца Нинель Кобзон. Она написала, что «шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства».

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    В оккупированном Донецке установили бюст Кобзона (фото)
    В оккупированном Донецке установили бюст Кобзона (фото)
    В оккупированном Донецке установили бюст Кобзона (фото)
    В оккупированном Донецке установили бюст Кобзона (фото)
    В оккупированном Донецке установили бюст Кобзона (фото)
    facebook.com/andreykozenko

    Как сообщается, новый памятник открыли возле бюста убитому главе т.н. «ДНР» Александру Захарченко. В мероприятии участвовал нынешний руководитель «ДНР» Денис Пушилин.

     

    Новости ДНР памятник
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