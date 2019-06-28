У Львові горить вокзал (фото)



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Здалека та на самому вокзалі видно величезний стовп чорного диму

Вогонь зайнявся в цеху ремонту локомотивів

На львівському головному залізничному вокзалі спалахнула пожежа. Вогонь зайнявся на території локомотивного заводу. Він розташований поряд із коліями, якими курсують пасажирські потяги, інформує «24 канал».

Здалека та на самому вокзалі видно величезний стовп чорного диму. Проте евакуації не відбувається, відвідувачі вокзалу не панікують. При цьому на місці присутні пожежні авто та поліція.

Пасажирські потяги курсують у звичному режимі.

За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, це горить приміщення на території «Львівзахід депо», а саме технічний цех. У поліції ж сказали, що це горять склади локомотивного заводу.

Працівник цього заводу уточнив, що вогонь зайнявся в цеху ремонту локомотивів, це виробниче приміщення. Там вже почав обвалюватися дах. Поруч з дахом, що обвалюється, розміщені кисневі балони. Якщо полум'я дістанеться цих балонів, вони можуть вибухнути.

За даними рятувальників, площа пожежі становить 300 квадратних метрів. На місці працюють 7 пожежних машин. Інформації про постраждалих немає.