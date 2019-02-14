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    У Львові на карантин закриють ще шість навчальних закладів

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    У Львові на карантин закриють ще шість навчальних закладів

    Освітній процес тимчасово буде припинений у 27 навчальних закладах

    У Львові у зв'язку із зростанням захворюваності на грип та ГРВІ на карантин закриють ще 6 навчальних закладів.

    Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

    Таким чином з наступного дня освітній процес призупинять у 27 навчальних закладах.

    Рішення тимчасово припинити освітній процес прийняли у зв'язку з погіршення ситуації по захворюваності на кір, грип та ГРВІ.

    Таким чином, з 14 лютого не будуть працювати навчальні заклади: ЗОШ № 78, ЗОШ № 54, ЗОШ № 22, НВК«Один, два, три«, ЗОШ № 33, ЗОШ № 41, ЛУГГ їм. А. Степанов, ЗОШ № 30, ЗОШ № 97, Ліцей № 93, ЗШ«Первоцвіт«, ЗОШ i-III ст. № 29, Гімназія«Весна«, Гімназія«Тривіта«, Ліцей«Інтелект«, СЗШ № 95, СЗШ № 70, СЗШ № 47, НВК«Софія«, школа № 77, НВК«Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей«, ЗОШ № 96, СЗШ № 49, Ліцей № 52, Ліцей«Залізничний«, Ліцей«Оріана«, ЛСЗШ І ст.«Джерельце«.

    «Освітній процес тимчасово призупинили до кінця цього тижня«, - йдеться в повідомленні.

    Раніше у Львівській області призупинили навчальний процес у школах Дрогобича і Стебника через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів.

    Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області вже 224 школи закрили на карантин через епідемію ГРВІ.

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