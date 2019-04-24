У Львові після конфлікту з жінкою повісився іноземець



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Громадянин Ісландії прилетів до України за день до самогубства

Львові знайшли повішеним громадянина Ісландії. 39-ти річний чоловік вкоротив собі віку на дитячому майданчику.

Першим тіло іноземця помітив пасажир трамваю, що проїжджав поруч. Він викликав поліцію. Правоохоронці попросили опізнати мешканців сусіднього будинку. Ті заявили, що самогубця не знають. З документів з'ясувалося, що він з Ісландії. Як опинився у Львові – не знають.

Мешканці сусідніх будинків кажуть, що чули вночі галас у дворі.

Біля повішеного чоловіка на майданчику була порожня пляшка з-під віскі та передсметрна записка нібито про нерозділене кохання. Утім, у поліції, що точно у ній написано, не кажуть. Уточнили, що до Львова чоловік приїхав напередодні, а вночі вже вирішив вкорототи собі віку за допомогою свого ж ременя.

«На місці події правоохоронці виявили особисті речі іноземця: гроші і комп'ютер. Це свідчить про те, що не пограбування, а попередньо самогубство», - розказала речник ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

Про смерть чоловіка поліція повідомила ісландське консульство. Там уже шукають родичів загиблого.

«Це не перший випадок такий у нашій практиці. Зараз ми чекаємо на рішення родичів – чи відправляти тіло додому», - каже почесний консул Республіки Ісландія у Києві Костянтин Мальований.

За інформацією ТСН, ісландець приїхав до Львова в гості до жінки, з якою познайомився через інтернет. Між ними стався конфлікт, після цього він наклав на себе руки. Цю версію правоохоронці ще перевіряють. Справу розслідують як самогубство.