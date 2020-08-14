Стан вкрай важкий. Лікар розповів про бійця, який напередодні підірвався на Донбасі



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Двоє бійців ЗСУ 13 серпня підірвалися на міні

Лікар вірить, що медики врятують солдата

Олександр, 37-річний старший солдат Збройних сил з Миколаєва, який напередодні підірвався з товаришем на міні на Донбасі, зараз перебуває у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова. Його стан вкрай важкий.

Про це розповів головний лікар медзакладу Сергій Риженко.

За його словами, військового з важкими пораненнями доставили до лікарні бортом. Він був на апараті штучної вентиляції легень.

З реанімаційного залу його помістили в операційну. Офтальмологам вдалося врятувати праве око.

«Стан вкрай важкий. Відкрита черепно-мозкова травма. Десятки осколків прошили тіло. Один з них пошкодив праве око. Безліч осколків у голові, обличчі, шиї, грудній клітці, передній черевній стінці, у кінцівках. Переломи пальців рук і ніг, термічні опіки голови, обличчя, правої руки. Попереду довге лікування в Мечникова. Віримо, що виживе», — зазначив Риженко.

Нагадаємо, 13 серпня на Донеччині двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на протитанковій міні. Один із них загинув, інший дістав поранення.

Також названо ім'я військового, який загинув на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Разом з тим секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.