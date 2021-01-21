У Львові хлопець та дівчина задихнулися чадним газом

Бригада швидкої допомоги встановила смерть двох молодих осіб

У Львові у квартирі на вул. Городоцькій, 110 (Залізничний район), через ймовірне отруєння чадним газом, загинуло двоє осіб. Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради.

Зокрема, загинули 22-річний чоловік та 19-річна жінка. Хлопець мешкав у м. Турка, дівчина – у м. Львові, однак вони винайняли квартиру на вул. Городоцькій.

Бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть до приїзду. Аварійна бригада АТ «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газу до квартири. Причину отруєння встановлюють.

Зазначається, цього року це вже четвертий випадок отруєння чадним газом у місті. Внаслідок цих отруєнь постраждали 11 людей, з них 3 – діти. Загинуло 2 людей.

Фахівці наголошують, основною вимогою для уникнення біди є притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення – через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння у комин – тобто газові коти чи колонки тощо – цей комин також має бути чистим. І у жодному разі у таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадках, пов'язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу – 103, пожежну – 101, газову – 104, поліцію – 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.