У Львові потяг на смерть збив чоловіка
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Розсилка
Потяг збив чоловіка на переїзді на вул. Шевченка поблизу готелю «Нтон»У Львові на вул. Шевченка, 154 на залізничному переїзді поїзд збив чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.
«Подія сталася близько 19:00 на вул. Шевченка поблизу готелю «Нтон». Поїзд збив чоловіка. Його вік приблизно 60 років. Від травм він загинув на місці події. Працює поліція і слідчо-оперативна група Залізничного ВП», — повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.
Обставини та події встановлюються.
Як пізніше повідомив на своїй сторінці у Facebook, співробітник поліції Ігор Зінкевич, тіло опізнали. На місце прибули родичі загиблого.
Нагадаємо, у столичному метро на станції «Палац спорту» у суботу ввечері 19-ти річна дівчина кинулася під потяг. Вона впала у виїмку між рейками і не отримала травм.