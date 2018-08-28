У Львові потяг на смерть збив чоловіка



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Потяг збив чоловіка на переїзді на вул. Шевченка поблизу готелю «Нтон»

У Львові на вул. Шевченка, 154 на залізничному переїзді поїзд збив чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.

«Подія сталася близько 19:00 на вул. Шевченка поблизу готелю «Нтон». Поїзд збив чоловіка. Його вік приблизно 60 років. Від травм він загинув на місці події. Працює поліція і слідчо-оперативна група Залізничного ВП», — повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Обставини та події встановлюються.

Як пізніше повідомив на своїй сторінці у Facebook, співробітник поліції Ігор Зінкевич, тіло опізнали. На місце прибули родичі загиблого.

Нагадаємо, у столичному метро на станції «Палац спорту» у суботу ввечері 19-ти річна дівчина кинулася під потяг. Вона впала у виїмку між рейками і не отримала травм.