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    У столичному метро 19-річна дівчина кинулася під потяг

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    Інцидент стався на станції метро&nbsp;&laquo;Палац спорту&raquo;&nbsp; - У столичному метро 19-річна дівчина кинулася під потяг
    Фото: dtp.kiev
    Інцидент стався на станції метро «Палац спорту» 

    Дівчина впала у виїмку між рейками і не отримала травм

    У столичному метро на станції «Палац спорту» у суботу ввечері 19-ти річна дівчина кинулася під потяг. Вона впала у виїмку між рейками і не отримала травм.

    Про це повідомляє паблік dtp.kiev.

    Працівники станції швидко відреагували і дістали дівчину, йдеться в повідомленні.

    За словами поліцейських, «дівчина була в неадекватному стані, на контакт з ними і медиками не йшла». Після медичного огляду її передали психологам.

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    Нагадаємо, у середині серпня у Києві хлопець викинувся з 14-го поверху через велосипед.

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