У столичному метро 19-річна дівчина кинулася під потяг



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Фото: dtp.kiev Інцидент стався на станції метро «Палац спорту»

Дівчина впала у виїмку між рейками і не отримала травм

У столичному метро на станції «Палац спорту» у суботу ввечері 19-ти річна дівчина кинулася під потяг. Вона впала у виїмку між рейками і не отримала травм.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.

Працівники станції швидко відреагували і дістали дівчину, йдеться в повідомленні.

За словами поліцейських, «дівчина була в неадекватному стані, на контакт з ними і медиками не йшла». Після медичного огляду її передали психологам.

Нагадаємо, у середині серпня у Києві хлопець викинувся з 14-го поверху через велосипед.