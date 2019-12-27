У Львові прокуратура викрила медичну мафію



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Фото: пресцентр СБУ

Головного лікаря львівської лікарні затримали через причетність до корупційної схеми закупівель

Головного лікаря Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрія Синюту підозрюють у причетності до корупційної схеми медичних закупівель. У понеділок, 24 грудня, його затримали під час отримання хабара, сума якого в еквіваленті 24,5 тис. грн, від директора та бухгалтера львівської фірми «Едвіл». У четвер, 26 грудня, Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 115 тис. грн застави.

Як повідомила у п'ятницю, 27 грудня, у Facebook прокурорка Львівщини Ірина Діденко, 24 грудня під час отримання чергової частини хабара працівники СБУ та поліції затримали головного лікаря однієї з лікарень, директора та бухгалтера товариства.

До схеми причетні понад 10 львівських лікарень: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Львівська обласна клінічна лікарня Охмадит, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Лікарня швидкої медичної допомоги Львова, Львівський обласний клінічний кардіоцентр, Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр.

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За словами прокурорки, корупційна схема діяла так: під час тендеру на закупівлю виробів медичного призначення медзаклади Львівщини за змовою з підприємцями штучно створювали умови для гарантованої перемоги конкретного товариства. Відповідальні особи товариства попередньо узгоджували усі деталі із представниками лікувальних закладів, зокрема, щодо формування медико-технічного завдання, у якому вказується перелік характеристик медичних виробів. При цьому характеристики підлаштовувалися під наявні лише в конкретного товариства товари. Цей документ дозволяє отримати явну перевагу під час проведення тендерів та унеможливлює перемогу інших претендентів та, можливо, придбання товару за нижчими цінами. За даними слідства, у такий спосіб було укладено договорів на закупівлі на суму майже 30 млн грн.

«Саме за таке «сприяння» підприємці і готові платити чималі гроші. Задокументували не один такий факт. Серед них: надання частини коштів, отриманих від реалізації медичних виробів, у вигляді неправомірної вигоди службовим особам медзакладів», – прокоментувала Діденко.

У поліції Львівщини повідомили, що 26 грудня головному лікарю суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 115 тисяч гривень, головному бухгалтеру - тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 76 тисяч гривень. Ще одному фігуранту справи – директорці фірми – суд обирає запобіжний захід.

За даними YouControl, керівницею та власницею ТзОВ «Едвіл», яке здійснює гуртову торгівлю фармацевтичними товарами, є львів’янка Уляна Струк.

Джерело: zaxid.net