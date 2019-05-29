У Львові п’яна студентка впала з сьомого поверху



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Внаслідок падіння дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована

У Львові 15-річна дівчина випала з вікна на сьомому поверсі гуртожитку одного з навчальних закладів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

«29 травня, близько 1.50 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зеленій у Львові з вікна багатоповерхового будинку випала дівчина», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок падіння дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Відомо, що постраждала родом із Закарпаття.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку, поліцейські встановлюють обставини.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львова повідомили, що інцидент стався в гуртожитку Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

«Дівчина була в стані алкогольного сп’яніння. Її з діагнозом перелом кісток тазу, відкритий перелом гомілково-ступневого суглобу, доправлено у 8 міську клінічну лікарню», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня у Святошинському районі Києва стався нещасний випадок: підліток випав з балкона 9-поверхівки.