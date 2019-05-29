У Львові п’яна студентка впала з сьомого поверху
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Розсилка
Внаслідок падіння дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована
У Львові 15-річна дівчина випала з вікна на сьомому поверсі гуртожитку одного з навчальних закладів.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.
«29 травня, близько 1.50 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зеленій у Львові з вікна багатоповерхового будинку випала дівчина», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок падіння дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Відомо, що постраждала родом із Закарпаття.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку, поліцейські встановлюють обставини.
У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львова повідомили, що інцидент стався в гуртожитку Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.
«Дівчина була в стані алкогольного сп’яніння. Її з діагнозом перелом кісток тазу, відкритий перелом гомілково-ступневого суглобу, доправлено у 8 міську клінічну лікарню», - говориться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 травня у Святошинському районі Києва стався нещасний випадок: підліток випав з балкона 9-поверхівки.