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    У Львові п’яна студентка впала з сьомого поверху

    • Розсилка
    У Львові п’яна студентка впала з сьомого поверху

    Внаслідок падіння дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована

    У Львові 15-річна дівчина випала з вікна на сьомому поверсі гуртожитку одного з навчальних закладів.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

    «29 травня, близько 1.50 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зеленій у Львові з вікна багатоповерхового будинку випала дівчина», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок падіння дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Відомо, що постраждала родом із Закарпаття.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група.

    Інформація про подію внесена у Журнал єдиного обліку, поліцейські встановлюють обставини.

    У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львова повідомили, що інцидент стався в гуртожитку Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

    «Дівчина була в стані алкогольного сп’яніння. Її з діагнозом перелом кісток тазу, відкритий перелом гомілково-ступневого суглобу, доправлено у 8 міську клінічну лікарню», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, 20 травня у Святошинському районі Києва стався нещасний випадок: підліток випав з балкона 9-поверхівки.

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