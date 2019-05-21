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    У Києві підліток займався прибиранням на балконі і випав із вікна

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    У Києві підліток займався прибиранням на балконі і випав із вікна

    Хлопець залишився живий, його госпіталізували в лікарню

    У понеділок, 20 травня, на вулиці Булгакова, 17 у Святошинському районі Києва стався нещасний випадок: підліток випав з балкона 9-поверхівки.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 20:51. Про це повідомляє Інформатор.

    Медики, які прибули на місце, виявили 15-річного хлопця, який лежав під другим парадним будинку. Його в терміновому порядку госпіталізували в лікарню з травмами голови, грудної клітки, спини і кінцівок.

    Батьки хлопця розповіли поліцейським, що потерпілий проживає в квартирі на шостому поверсі. Перед тим, що трапилося він був на балконі і займався прибиранням речей, стоячи на стільці. У якийсь момент він не втримав рівновагу і випав через вікно балкона.

    На місці працювали медики і патрульні. Подробиці і деталі інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

    Нагадаємо, 20 травня на вулиці Бондарській, 3 у Києві чоловік вистрибнув з вікна квартири на дев'ятому поверсі.

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