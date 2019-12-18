У Львові тролейбус збив пішохода
Чоловіка з місця аварії забрала карета швидкої
У Львові сталася аварія за участю тролейбса та пішохода - чоловік опинився під колесами громадського електротранспорту.
Про це передає пресслужба Львівської міської ради.
Зазначається, що тролейбус №24 наїхав на чоловіка, який раптово вийшов на дорогу. Пішохід упав та вдарився головою.
«Потерпілого забрала карета швидкої допомоги, лікарі встановлюють, у якому стані перебуває пацієнт», - йдеться у повідомленні.
На місці ДТП проводять слідчі дії поліція та ревізори служби безпеки руху комунального підприємства «Львівелектротранс».
«Висновки робитиме слідчо-оперативна група», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».