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    У Львові тролейбус збив пішохода

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    У Львові тролейбус збив пішохода

    Чоловіка з місця аварії забрала карета швидкої

    У Львові сталася аварія за участю тролейбса та пішохода - чоловік опинився під колесами громадського електротранспорту.

    Про це передає пресслужба Львівської міської ради.

    Зазначається, що тролейбус №24 наїхав на чоловіка, який раптово вийшов на дорогу. Пішохід упав та вдарився головою.

    «Потерпілого забрала карета швидкої допомоги, лікарі встановлюють, у якому стані перебуває пацієнт», - йдеться у повідомленні.

    На місці ДТП проводять слідчі дії поліція та ревізори служби безпеки руху комунального підприємства «Львівелектротранс».

    «Висновки робитиме слідчо-оперативна група», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

    ДТП громадський транспорт Львів аварія поліція чоловік
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