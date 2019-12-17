ДТП у Харкові: Верховний суд прийняв скаргу Зайцевої на вирок



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Олена Зайцева обіцяла визнати будь-який вирок суду і чесно нести відповідальність

Касаційне провадження відкрито 13 грудня

Верховний суд прийняв до розгляду після поправок касаційну скаргу адвоката Олени Зайцевої на вирок за обвинуваченням у ДТП в центрі Харкова 18 жовтня 2017 року.

Скарга адвоката Зайцевої раніше була повернута їй на доопрацювання за формальними ознаками, а наразі визнана відповідною вимогам ст. 427 КПК щодо термінів подання, форми і змісту.

«Суддя Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду Микола Колтунович розглянув касаційну скаргу адвоката Олени Зайцевої на вирок Київського суду Харкова від 26 лютого 2019 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року і вирішив відкрити касаційне провадження», - зазначила адвокат Лариса Матвєєва

За її словами, скарга адвоката Зайцевої, раніше повернута їй на доопрацювання за формальними ознаками, наразі визнана відповідною вимогам ст. 427 КПК щодо термінів подання, форми і змісту.

«Касаційне провадження відкрито 13 грудня. Верховний суд вимагає від Київського райсуду Харкова передати матеріали кримінального провадження, а учасникам судового провадження направити копію рішення про відкриття касаційного провадження з копією касаційної скарги та інформацією про їхні права та обов'язки», - пояснила адвокат.

Вона додала, що учасники процесу можуть подати заперечення на касаційну скаргу протягом 15 днів з дня отримання копії рішення.

Раніше засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.