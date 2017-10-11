У Львові учасники акції проти насилля над тваринами принесли з собою арматуру

В учасників акції знайшли балончики, ножі, молотки, металеву арматуру

Сьогодні у Львові активісти біля місцевого цирку провели акцію за цирк без тварин. За даними УНН, на акції протесту проти використання тварин у циркових виставах вийшло близько тридцяти людей. Люди прийшли з плакатами – «Ні садизму», «Ні тваринам в цирку». Як повідомила поліція Львівщини, в акції справді взяли участь



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В учасників акції знайшли балончики, ножі, молотки, металеву арматуру

Сьогодні у Львові активісти біля місцевого цирку провели акцію за цирк без тварин. За даними УНН, на акції протесту проти використання тварин у циркових виставах вийшло близько тридцяти людей.

Люди прийшли з плакатами – «Ні садизму», «Ні тваринам в цирку».

Як повідомила поліція Львівщини, в акції справді взяли участь близько 30 людей.

«Незважаючи на те, що захід був оголошений організаторами як мирний, правоохоронці помітили, що в одного учасника з рюкзака стирчить металева арматура. На прохання поліцейських пояснити для чого він приніс цей предмет на мирну акцію, чоловік почав поводитись агресивно, нецензурно висловлювався, намагався втекти. У той час інші учасники акції почали викидати на землю різні предмети. При поверхневому огляді, правоохоронці виявили у них газові та перцеві балончики, ножі, молотки, металеву арматуру та інші предмети, що можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень. Їх працівники поліції вилучили та скерували на експертизу», - пояснили у поліції.

Поліція також відзначила, що учасники акції запрошені у Галицький відділ поліції у Львові. Наразі поліцейські встановлюють їх особи та обставини події.