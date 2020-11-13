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    У Львові водій збив школярів на пішоходному переході і втік

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    Від удару дітей розкидало в різні боки, а водій просто пролетів і зник у невідомому напрямку - У Львові водій збив школярів на пішоходному переході і втік
    Від удару дітей розкидало в різні боки, а водій просто пролетів і зник у невідомому напрямку

    11-річного хлопчика госпіталізували із забоями та переломами

    У Львові водій збив на пішохідному переході двох школярів і втік. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження, і поліція займається пошуками порушника.

    На кадрах відеоспостереження видно, що діти переходили дорогу за всіма правилам. Вони почали рух на зелений сигнал світлофора і йшли на «зебрі». Машини пригальмовували та пропускали школярів. Але несподівано з-за повороту вилетів автомобіль на повній швидкості і він просто пролетів перехрестя, не пригальмовуючи.

    Від удару дітей розкидало в різні боки, а водій просто пролетів і зник у невідомому напрямку.

    Дітям допомогли водії з інших машин. 11-річного хлопчика госпіталізували із забоями та переломами. Про стан другої дитини інформації немає.

    Поліція проводить слідчо-розшукові заходи та встановлює місцеперебування порушника правил дорожнього руху.

    Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, у Києві у результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася вранці на Окружній у Києві, загинули дві людини.

    Також вчора, 12 листопада, на Київщині водій скоїв смертельне ДТП і втік із місця аварії (фото).

    Теги: ДТП діти Львів машини водій автомобіль поліція
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