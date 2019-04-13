У Львові затримали росіянина, який перебуває у міжнародному розшуку



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Громадянина Російської Федерації розшукували за вчинення шахрайських дій

У центрі Львова оперативники управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області у п’ятницю, 12 квітня, затримали 52-річного іноземця, який перебуває у міжнародному розшуку за вчинення шахрайських дій. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо його екстрадиції.

У правоохоронних органах повідомили, що затриманим є громадянин Російської Федерації.

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 квітня у Святошинському районі Києва група клофелінщиків напоїла і обікрала відомого журналіста, який є шеф-редактором програми новин одного з великих телеканалів Віктора С. У журналіста вкрали банківські карти, гроші та цінності, а також викрали автомобіль.