На Вінниччині затримали шахрайку, що «торгувала» посвідченнями по інвалідності



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Працівники шаргородської поліції затримали зловмисницю, яка біля місцевої лікарні виманювала гроші у довірливих людей.

Жінка представлялась лікарем медико-соціальної експертної комісії та за гроші пропонувала виготовлення посвідчення особи з інвалідністю. Вартість такої «послуги» жінка оцінила в 6 500 гривень.

Як розповів начальник Шаргородського відділення поліції Олександр Намакарський, зловмисницю 10 квітня затримали працівники поліції у відділення одного з банків під час передачі грошей за виготовлення посвідчення. Як з’ясувалось, від шахрайських дій затриманої постраждали 10 мешканців Шаргородського району. Хто не міг оплатити послуги псевдолікаря готівкою, перераховував їй гроші на рахунок. Після отримання грошей жінка зникала. Банківська картка, на яку переказували потерпілі гроші, у зловмисниці вилучена.

Затриманою виявилась 33-річна жителька Чернівецької області. Зараз поліція перевіряє її на причетність до вчинення аналогічних злочинів на територіях інших областей.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення їй про підозру.