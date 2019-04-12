Заарештовано молодика, який до смерті побив поліцейського



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Чоловік загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років

10 квітня за клопотанням Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави чоловіку, який позбавив життя працівника поліції. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Установлено, що 24 березня поточного року в одному із розважальних закладів села Демидів Вишгородського району під час конфлікту підозрюваний наніс удар рукою по голові дільничного. Останній внаслідок удару отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Після вчинення вказаного злочину підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування, перебував у розшуку та 9 квітня був затриманий працівниками поліції на території Кіровоградської області.

За процесуального керівництва Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомлялося, поліцейський помер від крововиливу у головний мозок, внутрішньочерепної травми.