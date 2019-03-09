У Львові відбулось наймасовіше виконання «Заповіту» Шевченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На площі перед пам’ятником Кобзарю зібрались 407 бандуристів із понад 30 колективів Львівщини і Львова Фото: Радіо Свобода

Разом твори на слова Тараса Шевченка виконали бандуристи і хористи

Сьогодні у Львові встановлено національний рекорд – наймасовіше виконання творів Тараса Шевченка. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

407 бандуристів із понад 30 колективів Львівщини і Львова на площі перед пам’ятником Кобзарю разом із хористами заспівали «Заповіт» і «Реве та стогне…» на слова Тараса Шевченка. Захід присвячений 205-й річниці від дня народження українського поета і художника.

«Тут зібрались різні колективи, мистецьких закладів і початкових шкіл, є професійні виконавці. Ми усіх поінформували, хто хотів, той і зголосився. Діти, які лише вивчають бандуру, теж беруть участь у цьому мистецькому дійстві», – говорить Мирослава Туркал, начальник Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.

Разом твори на слова Тараса Шевченка виконали бандуристи і хористи віком від 10 років і старші.

«У мене була мрія ще раніше, щоб так масово у Каневі виконати твори Шевченка. Бо Шевченко і кобзарство це дуже нероздільні поняття. Він спочатку черпав натхнення у кобзарів, а пізніше кобзарі – у його творчості. Це символічно, що сьогодні стільки бандуристів зібралось», – каже Тетяна Шаленко, керівник капели хлопців-бандуристів «Гамалія».

Раніше у Херсоні 130 бандуристів виконували твори Кобзаря і встановили національний рекорд.