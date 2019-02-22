У Любліні пройдуть переговори президентів Польщі, Литви і України



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22 лютого президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Польщі

Напередодні президенти Анджей Дуда і Даля Грибаускайте висловили свою однозначну підтримку Україні, яка бореться з російською агресією

У Любліні 22 лютого заплановано тристоронні перемовини президентів Польщі, Литви і України.

Президенти відвідають командування Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького. Бригада посилається на багатовікову традицію співпраці між трьома країнами, які століттями жили в одній країні - Речі Посполитій.

У четвер під час переговорів у Варшаві президенти Анджей Дуда і Даля Грибаускайте висловили свою однозначну підтримку Україні, яка бореться з російською агресією.

«У цьому відношенні наші позиції є однозначними. Ми вважаємо, що іншого шляху немає - окупація Криму, а також Луганської і Донецької областей має бути завершена. Росія має звідти вийти», - наголосив Дуда.

«Ми разом, як і 450 років тому, у Любліні. Ми знаємо, звідки приходять наші проблеми. Коли ми разом, ми сильні», - додала Грибаускайте.

Зазначається, що вранці 22 лютого, у другий день візиту президента Литви в Польщу, Грибаускайте зустрілася з прем’єр-міністром Матеушем Моравєцьким. Приводом для візиту є 450-річчя Люблінської унії, яка завершила процес створення Річ Посполитої.

Раніше повідомлялося, що 22 лютого президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Польщі.

Джерело: Польське радіо