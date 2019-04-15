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    У Люботині на Харківщині вщент згорів храм

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    У Люботині на Харківщині вщент згорів храм
    Фото: kh.dsns.gov.ua

    Внаслідок пожежі вогонь знищив книги, ікони та інше церковне приладдя, що знаходилося в приміщенні храму, сам храм також повністю знищений

    У місті Люботин Харківської області сталася пожежа у храмі. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в області.

    Так, 14 квітня о 18:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у православному Свято-Миколаївському храмі у місті Люботин. Коли рятувальники прибули на місце пожежі, вона вже охопила площу біля 200 кв.м.

    «Керівник гасіння пожежі відразу запросив додаткові сили та засоби. На допомогу з Харкова вирушили ще шість пожежних автоцистерн та автодрабина. Також із залізничної станції «Основа» прибув пожежний потяг з метою забезпечення достатньої кількості води для цілей пожежогасіння», - йдеться в повідомленні.

    Пожежу вдалося локалізувати за півтори години. Ліквідували займання о 23:55.

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    Всього від ДСНС залучили 37 рятувальників особового складу на 9 одиницях техніки.

    «Внаслідок пожежі вогонь знищив книги, ікони та інше церковне приладдя, що знаходилося в приміщенні храму. Сам храм також повністю знищений. Причина виникнення пожежі у церкві встановлюється», - прокоментували рятувальники.

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    У Люботині на Харківщині вщент згорів храм
    У Люботині на Харківщині вщент згорів храм
    У Люботині на Харківщині вщент згорів храм
    У Люботині на Харківщині вщент згорів храм
    Фото: kh.dsns.gov.ua

    Як повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області, внаслідок пожежі ніхто з громадян не постраждав. Поліція кваліфікувала подію як умисне знищення або пошкодження майна.

    «За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Проводиться подальша перевірка», - проінформували у поліції.

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