У Канаді згорів Український культурний центр (фото)



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Фото: ukrinform.ua

Внаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень

Будівля Українського культурного центру в місті Гамільтон поблизу Торонто була повністю знищена вогнем. Про це повідомляє «Укрінформ».

За словами правоохоронців, внаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень.

Фото: ukrinform.ua

Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки «Будущність».

Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти або важливі документи фінансової установи.

Зазначається, що не встановлені поки і причини пожежі.