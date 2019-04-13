У Канаді згорів Український культурний центр (фото)
-
Розсилка
Внаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень
Будівля Українського культурного центру в місті Гамільтон поблизу Торонто була повністю знищена вогнем. Про це повідомляє «Укрінформ».
За словами правоохоронців, внаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень.
Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки «Будущність».
Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти або важливі документи фінансової установи.
Зазначається, що не встановлені поки і причини пожежі.