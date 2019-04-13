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    У Канаді згорів Український культурний центр (фото)

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    У Канаді згорів Український культурний центр (фото)
    Фото: ukrinform.ua

    Внаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень

    Будівля Українського культурного центру в місті Гамільтон поблизу Торонто була повністю знищена вогнем. Про це повідомляє «Укрінформ».

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    За словами правоохоронців, внаслідок пожежі, що виникла у ніч на суботу, ніхто не постраждав, однак будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень.

    Фото: ukrinform.ua
    Фото: ukrinform.ua

    Окрім власне культурного центру, в якому відбувалися численні заходи української громади Гамільтона, у будівлі знаходилося також відділення кредитної спілки «Будущність».

    Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти або важливі документи фінансової установи.

    Зазначається, що не встановлені поки і причини пожежі.

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