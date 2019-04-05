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    У Мадриді частину будинку знесло вибухом газу

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    У Мадриді частину будинку знесло вибухом газу

    Лише 16 людей отримали незначні поранення і називають ситуацію не інакше як дивом

    У Мадриді в результаті вибуху газу знесло останній поверх 16-поверхового будинку.

    Про це повідомляє El Mundo.

    Причиною вибуху у будинку, в якому машкають 78 родин, ймовірно став витік побутового газу. Повідомляється, що мешканці будинку до того скаржилися на незвичний запах.

    У рятувальній службі Мадрида зазначили, що попри видовищність самого вибуху, лише 16 людей отримали незначні поранення і називають ситуацію не інакше як дивом.

    Мешканців нижніх поверхів наразі евакуювали, ймовірно, до ранку суботи вони не зможуть повернутися у свої квартири.

    В результаті вибухової хвилі були пошкоджені вікна і балкони сусідніх будівель. Загалом вибухом зачепило п'ять споруд.

    Також в результаті падіння уламків цегли пошкоджені припарковані внизу автомобілі.

    Пожежники стверджують, що ризику обвалу конструкції будинку, де стався вибух, немає, однак необхідні серйозні ремонтні роботи.

     

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