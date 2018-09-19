У Мадриді обвалилося риштування готелю, є загиблий та 11 постраждалих



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Риштування частково обрушилися з шостого поверху до першого під час ремонту готелю

Одна людина загинула і 11 отримали травми в результаті обвалу риштування у готелі Ritz в Мадриді, де проводилися ремонтні роботи.

Про це повідомляє El Pais.

Обвалення сталося у внутрішньому дворі готелю у вівторок близько 16:00 за місцевим часом. Аварійні служби міста повідомили, що риштування частково обрушилися з шостого поверху до першого.

Двоє поранених були доставлені в лікарню з серйозними травмами, в той час як інші постраждали не так сильно.

Всі постраждалі були місцевими робітниками, щонайменше трьох з них рятувальникам довелося витягувати з-під уламків.

Готель Ritz закрився в лютому для ремонту, який оцінюють в 99 мільйонів євро, і повинен відновити роботу в кінці 2019 року.