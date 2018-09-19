У Мадриді обвалилося риштування готелю, є загиблий та 11 постраждалих
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Риштування частково обрушилися з шостого поверху до першого під час ремонту готелю
Одна людина загинула і 11 отримали травми в результаті обвалу риштування у готелі Ritz в Мадриді, де проводилися ремонтні роботи.
Про це повідомляє El Pais.
Обвалення сталося у внутрішньому дворі готелю у вівторок близько 16:00 за місцевим часом. Аварійні служби міста повідомили, що риштування частково обрушилися з шостого поверху до першого.
Двоє поранених були доставлені в лікарню з серйозними травмами, в той час як інші постраждали не так сильно.
Всі постраждалі були місцевими робітниками, щонайменше трьох з них рятувальникам довелося витягувати з-під уламків.
Para este siniestro se ha activado el PIC, Procedimiento de Incidentes Complejos, en el que participan los servicios de emergencias de @MADRID: @SAMUR_PC @policiademadrid y @BomberosMad. Han contado con la colaboración de #SUMMA112 y @policia. pic.twitter.com/7ELsdaZNpt— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 18 вересня 2018 р.
Готель Ritz закрився в лютому для ремонту, який оцінюють в 99 мільйонів євро, і повинен відновити роботу в кінці 2019 року.