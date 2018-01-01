У Макіївці бойовик «ДНР» напідпитку пошкодив автомобіль спостерігачів ОБСЄ

Зловмисник ударив ногою по пластиковій решітці радіатора автомобіля

У середу, 3 січня, в окупованій Макіївці бойовик «ДНР» у стані алкогольного сп’яніння пошкодив автомобіль СММ ОБСЄ. Про це йдеться у звіті місії, опублікованому 4 січня. «Перебуваючи у Макіївці, члени патруля Місії бачили двох чоловіків, які, очевидно, були у стані сп’яніння та стверджували, що вони є членами



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Зловмисник ударив ногою по пластиковій решітці радіатора автомобіля

У середу, 3 січня, в окупованій Макіївці бойовик «ДНР» у стані алкогольного сп’яніння пошкодив автомобіль СММ ОБСЄ. Про це йдеться у звіті місії, опублікованому 4 січня.

«Перебуваючи у Макіївці, члени патруля Місії бачили двох чоловіків, які, очевидно, були у стані сп’яніння та стверджували, що вони є членами «ДНР»; один із чоловіків, агресивно висловлюючись, підійшов до команди СММ. Невдовзі після цього спостерігачі бачили, що той самий чоловік ударив ногою по пластиковій решітці радіатора автомобіля Місії, який був припаркований за 10–15 м від їхньої позиції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль зазнав незначних пошкоджень.

Спостерігачі відразу ж покинули цей район.