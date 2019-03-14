У Малайзії закрили 111 шкіл після отруєнь дітей



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Отруєння було викликано викидом токсичних відходів в річку біля шкіл в південному штаті Джохор

Малайзія закрила 111 шкіл після того, як минулого тижня в результаті непередбачуваного витоку хімікатів отруїлися понад 200 дітей, вчителів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначив міністр освіти країни Мазла Малик, кількість закритих шкіл зросла до 111 в середу, 13 березня, з 13, закритих днем раніше.

Влада вважає, що отруєння було викликано викидом токсичних відходів в річку біля шкіл в південному штаті Джохор.

«Виходячи з поточної ситуації і рекомендацій державного комітету по боротьбі зі стихійними лихами, міністерство освіти вирішило негайно закрити всі 111 шкіл в районі Пасір-Гуданг», - заявив міністр.

Число людей, які пройшли лікування, зросло до 207 в порівнянні з 35, зареєстрованих на минулому тижні. Станом на понеділок 44 людини перебували в лікарні, де шестеро перебували в реанімації. Тридцять три з них є учнями.

Джерело: РБК-Україна