У Маріуполі чоловік намагався зґвалтувати дитину



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У Маріуполі чоловік намагався зґвалтувати дитину Facebook / Вячеслав Аброськін

Чоловік намагався зґвалтувати дівчинку неприродним шляхом

У Маріуполі чоловік намагався зґвалтувати дівчинку 2008 року народження.

Про це повідомив В'ячеслав Аброськін.

Дитина йшла на комп'ютерні курси до «Академії Шаг». У цей момент на неї накинувся чоловік та, погрожуючи ножем, повів її за технічну споруду школи №27. Вже на місці він намагався зґвалтувати дівчинку неприродним шляхом.

Усе це помітили інші діти та місцевий житель, він і викликав поліцію. Правоохоронці затримали чоловіка, ним виявився місцевий житель 1992 року народження. Під час обшуку в затриманого вилучили ніж, яким він погрожував дитині.

Нагадаємо, петиція за посилення покарання за сексуальне насильство над дітьми та хімічну кастрацію набрала понад 26 тис. електронних підписів. Тепер Верховна Рада повинна розглянути цю петицію.