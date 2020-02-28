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    У Маріуполі нетверезий водій побив двох патрульних поліцейських

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    Поліція Маріуполя розслідує факт нанесення тілесних ушкоджень двом патрульним поліцейським - У Маріуполі нетверезий водій побив двох патрульних поліцейських
    Поліція Маріуполя розслідує факт нанесення тілесних ушкоджень двом патрульним поліцейським

    Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі

    У Маріуполі 33-річний місцевий мешканець побив правоохоронців. Він кермував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

    Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області.

    Поліціянти попросили водія зупинити свій автомобіль після того, як він порушив правила дорожнього руху. У відповідь маріуполець лише пришвидшився. Коли патрульним вдалося заблокувати проїзд, чоловік вибіг з автівки та почав тікати. Порушника наздогнали.

    З'ясувалися, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    «Під час складання адміністративних матеріалів чоловік завдав 20-річному рядовому поліції та 35-річному старшому лейтенанту тілесні ушкодження, також почав бити службовий автомобіль правоохоронців», - розповіли правоохоронці.

    Тепер водія звинувачують у насильстві щодо працівників правоохоронних органів. Якщо провину доведуть, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

    Маріуполь Донеччина водій автомобіль чоловік
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