У Маріуполі нетверезий водій побив двох патрульних поліцейських



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Поліція Маріуполя розслідує факт нанесення тілесних ушкоджень двом патрульним поліцейським

Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі

У Маріуполі 33-річний місцевий мешканець побив правоохоронців. Він кермував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області.

Поліціянти попросили водія зупинити свій автомобіль після того, як він порушив правила дорожнього руху. У відповідь маріуполець лише пришвидшився. Коли патрульним вдалося заблокувати проїзд, чоловік вибіг з автівки та почав тікати. Порушника наздогнали.

З'ясувалися, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«Під час складання адміністративних матеріалів чоловік завдав 20-річному рядовому поліції та 35-річному старшому лейтенанту тілесні ушкодження, також почав бити службовий автомобіль правоохоронців», - розповіли правоохоронці.

Тепер водія звинувачують у насильстві щодо працівників правоохоронних органів. Якщо провину доведуть, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.