У Маріуполі посварилися два водія. Конфлікт переріс у стрілянину



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Поліцейські затримали підозрюваного у стрілянині

Правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв

У Маріуполі між водіями виник конфлікт, внаслідок чого один з них влаштував стрілянину. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Місцеві жителі помітили у машині «Шкода» чоловіка з вогнепальним пораненням та викликали правоохоронців. Потерпілим виявився житель 1970 року народження.

Поліцейські з'ясували, що потерпілого поранив водій машини «Волга», з яким той конфліктував. Чоловік дістав револьвер та вистрелив у потерпілого. Після стрілянини він втік з місця події.

Правоохоронці одразу почали шукати нападника та згодом знайшли його машину. Самого підозрюваного також вдалося затримати. В поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство».