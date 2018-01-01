У Маріуполі повісився 12-річний хлопчик

Трагедія сталася у благополучній родині

У Маріуполі 16 лютого мати знайшла свого 12-річного сина повішеним у власній кімнаті. Про це повідомляє місцевий сайт MRPL.CITY. [READ_MORE] Зазначається, що у родині було троє дітей і загиблий хлопчик був старшим з них. За неофіційною інформацією, того дня мати була зайнята хворою молодшою дитиною, а коли увійшла до старшого сина, він



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Трагедія сталася у благополучній родині

У Маріуполі 16 лютого мати знайшла свого 12-річного сина повішеним у власній кімнаті.

Про це повідомляє місцевий сайт MRPL.CITY.

Зазначається, що у родині було троє дітей і загиблий хлопчик був старшим з них. За неофіційною інформацією, того дня мати була зайнята хворою молодшою дитиною, а коли увійшла до старшого сина, він уже був мертвий.

«Трагедія сталася в благополучній родині. Підліток не створював проблем і ніщо не віщувало того, що відбулося», - зазначають у матеріалі.

Адміністрація школи, де вчився хлопчик, шоковані тим, що сталося. «Для нас це шок, ми сумуємо», - сказала місцевому виданню 0629 в. о. директора школи. Вона додала, що хлопчик не був конфліктним, добре вчився, займався спортом і ріс у дружній, багатодітній родині.

Що могло стати причиною самогубства, жінка не може припустити. «Діти засмучені і шоковані теж. Його буде нам всім не вистачати», - сказала директор.

Відомо також, що мати дитини працює в тій же школі, де він навчався.

За інформацією маріупольських правоохоронців, факт смерті 12-річного хлопчика зареєстрований в ЕРДР з кваліфікацією за ст. 115 КК України «Самогубство». Розпочато слідчі дії.

Нагадаємо, 8 грудня 2017 року у Маріуполі 16-річна дівчина вчинила самогубство за наказом групи в соцмережі. Вона була замкнутою та сором'язливою дівчиною, неодноразово виказувала наміри покінчити життя самогубством.

Окрім того, друзі дівчини розповіли поліцейським, що вона була підписана на групу в соціальній мережі, де користувачі виконували різні завдання модератора, нібито у рамках квесту. Згідно з записами у соціальній мережі, її останнім завданням було зістрибнути з багатоповерхівки.