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    У Маріуполі судитимуть ґвалтівника, який погрожував дівчинці вбивством

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    У Маріуполі судитимуть ґвалтівника, який погрожував дівчинці вбивством

    Також доведено причетність обвинуваченого до скоєння аналогічного злочину у 2014 році

    У Маріуполі судитимуть ґвалтівника неповнолітньої дівчинки, йому загрожує до 12 років за ґратами.

     Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області

    Зазначається, що Маріупольською місцевою прокуратурою №1 спрямовано до суду кримінальне провадження щодо 29-річного неодноразово судимого за корисливі злочини місцевого мешканця, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чч.2,3  ст.152 (зґвалтування), ч. 1,3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом), ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України.

    «Встановлено, що 15 червня, близько опівночі, біля одного з супермаркетів у Центральному районі Маріуполя, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підійшов до неповнолітньої дівчини та погрожуючи металевим предметом, який він видавав за ніж, змусив її піти з ним. Погрожуючи 14-річній дитині вбивством, незнайомець  затягнув її за гаражі, де вступив з нею у статевий акт проти її волі», - заявили в прокуратурі.

    Окрім цього, у ході досудового розслідування встановлено та доведено причетність обвинуваченого до скоєння аналогічного  злочину у 2014 році. Тоді після зґвалтування зловмисник викрав у жертви мобільний телефон та гроші.

    За скоєнні ним злочини чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що американське агентство U.S. Center for SafeSport довічно відлучило від спорту двократного олімпійського чемпіона з тхеквондо Стівена Лопеса, який вступив в сексуальні відносини з 14-річною дівчиною.

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