У Маріуполі водій збив на «зебрі» матір з дочкою



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Відділ комунікації поліції Донецької області

За кермом «ВАЗу» був 29-річний місцевий житель

У Маріуполі водій автомобілю «ВАЗ» скоїв наїзд на жінку та її 12-річну доньку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області

Аварія сталася 30 серпня близько 16:00 в Лівобережному районі Маріуполя.

29-річний місцевий житель збив на «зебрі» жінку з дитиною. Постраждалі доставлені до лікарні з переломами і травматичним шоком.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Ведеться досудове розслідування.

Нагадаємо, у місті Підгородне на Дніпропетровщині водій «ВАЗу» на регульованому світлофором пішохідному переході збив на смерть 15-річну дівчину.