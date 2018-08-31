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    У Маріуполі водій збив на «зебрі» матір з дочкою

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    У Маріуполі водій збив на «зебрі» матір з дочкою
    Відділ комунікації поліції Донецької області

    За кермом «ВАЗу» був 29-річний місцевий житель

    У Маріуполі водій автомобілю «ВАЗ» скоїв наїзд на жінку та її 12-річну доньку, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області

    Аварія сталася 30 серпня близько 16:00 в Лівобережному районі Маріуполя.

    29-річний місцевий житель збив на «зебрі» жінку з дитиною. Постраждалі доставлені до лікарні з переломами і травматичним шоком.

    За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

    Ведеться досудове розслідування.

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    У Маріуполі водій збив на «зебрі» матір з дочкою
    У Маріуполі водій збив на «зебрі» матір з дочкою
    У Маріуполі водій збив на «зебрі» матір з дочкою
    Відділ комунікації поліції Донецької області

    Нагадаємо, у місті Підгородне на Дніпропетровщині водій «ВАЗу» на регульованому світлофором пішохідному переході збив на смерть 15-річну дівчину.

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