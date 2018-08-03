У Маріуполі запрацювала туристична поліція



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У складі туристичної поліції – близько 20 поліцейських, 4 коней, 6 велосипедів, 2 мотоцикли

Маріуполь став другим містом в країні, де з'явилася туристична поліція: з травня аналогічний проект успішно працює в Одесі. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області.

Так, завдання поліцейських – протидія злочинності та охорона громадського порядку у курортних районах на узбережжі Азовського моря.

«У складі туристичної поліції – близько 20 поліцейських, які додатково пройшли навчання, а також 4 коней, 6 велосипедів, 2 мотоцикли. Нова службова техніка легка та сучасна, на якій можна миттєво дістатися в будь-яку точку, незважаючи на відсутність дороги, наблизити поліцію до людей», - зазначили у ГУНП.

Туристична поліція буде нести службу до завершення туристичного сезону.