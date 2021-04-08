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    У Мексиці сталися вибухи на нафтовому заводі, постраждали робітники

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    Служба безпеки повідомила, що всього пролунало шість вибухів - У Мексиці сталися вибухи на нафтовому заводі, постраждали робітники
    Служба безпеки повідомила, що всього пролунало шість вибухів

    Пожежа почалася після вибухів у зоні резервуарів для зберігання палива

    В штаті Веракрус на сході Мексики почалася пожежа на нафтопереробному заводі «Ласаро-Карденас-дель-Ріо«. Під час вибухів резервуарів постраждали сім осіб.

    Про це повідомила в Twitter державна нафтогазова компанія Мексики Petroleos Mexicanos.

    «Семеро потерпілих з легкими травмами, з них один робочий з опіками, ще один робочий постраждав від отруєння, і п'ятеро пожежників», - уточнила компанія.

    Всі постраждалі госпіталізовані до районної лікарні, їх стан стабільний. Організація зазначила, що інцидент не представляє загрози для населення.

    Пожежа почалася після вибухів у зоні резервуарів для зберігання палива. Служба безпеки повідомила, що всього пролунало шість вибухів. Робочі міняли обладнання в цій зоні.

    В березні в Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina стався потужний вибух, після якого почалася пожежа. Унаслідок інциденту постраждали десятки людей.

    Теги: пожежа вибух отруєння Мексика Twitter населення час
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