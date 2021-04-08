У Мексиці сталися вибухи на нафтовому заводі, постраждали робітники

Служба безпеки повідомила, що всього пролунало шість вибухів

Пожежа почалася після вибухів у зоні резервуарів для зберігання палива

В штаті Веракрус на сході Мексики почалася пожежа на нафтопереробному заводі «Ласаро-Карденас-дель-Ріо«. Під час вибухів резервуарів постраждали сім осіб.

Про це повідомила в Twitter державна нафтогазова компанія Мексики Petroleos Mexicanos.

«Семеро потерпілих з легкими травмами, з них один робочий з опіками, ще один робочий постраждав від отруєння, і п'ятеро пожежників», - уточнила компанія.

Personal especializado de #Pemex atiende un incendio en la casa de bombas de transferencia de la refinería “Gral. Lázaro Cárdenas” de Minatitlán, #Veracruz. Hasta el momento no se reportan fallecidos ni heridos de gravedad. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 8, 2021

Всі постраждалі госпіталізовані до районної лікарні, їх стан стабільний. Організація зазначила, що інцидент не представляє загрози для населення.

Пожежа почалася після вибухів у зоні резервуарів для зберігання палива. Служба безпеки повідомила, що всього пролунало шість вибухів. Робочі міняли обладнання в цій зоні.

В березні в Індонезії на нафтопереробному заводі компанії Pertamina стався потужний вибух, після якого почалася пожежа. Унаслідок інциденту постраждали десятки людей.