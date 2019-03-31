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    У Мехіко оголосили екологічну тривогу

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    У Мехіко оголосили екологічну тривогу

    Жителям Мехіко радять протягом дня залишатися в приміщеннях

    Мехіко оголосили першу фазу екологічної тривоги через збільшення концентрації озону в повітрі.

    Про це йдеться в повідомленні Комісії з навколишнього середовища мексиканської столиці у Twitter.

    За словами екологів, місто опинилося під впливом системи високого тиску, що заважає розсіюванню забруднюючих атмосферу частинок.

    Автомобілісти потрапили під подвійні обмеження на використання транспорту. Промислові підприємства протягом цього періоду зобов'язані знижувати обсяг викидів в атмосферу на 30-40%.

    Жителям Мехіко радять протягом дня залишатися в приміщеннях.

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