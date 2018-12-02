У Мексиці біля генконсульства США стався вибух



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Вибух пошкодив паркан саду при консульстві, що знаходиться за межами самої будівлі

Вибухівка була підірвана біля консульства США в місті Гвадалахара в штаті Халіско на заході Мексики. Відомостей про постраждалих не надходило.

Про це повідомляє прокуратура штату в своєму акаунті в Twitter.

«Після подій, що відбулися в консульстві США в Гвадалахарі, де повідомлялося про детонаціюї вибухового пристрою, федеральна влада почала розслідування», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні на сайті консульства в місті Гвадалахара відзначається, що під час вибуху ніхто не постраждав.

Інцидент також розслідує влада США. Біля будинку консульства посилили заходи безпеки, а 3 грудня роботу консульства обмежать у зв'язку з розслідуванням.

Як повідомляє телеканал «Televisa», невідомий підкинув вибуховий пристрій у напрямку консульства США, після чого втік. Вибух пошкодив паркан саду при консульстві, що знаходиться за межами самої будівлі.

За неофіційною інформацією, на місці вибуху знайдені фрагменти осколкової гранати.