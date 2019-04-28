У Мексиці перекинувся автобус: 14 загиблих
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За попередніми даними аварія сталася через те, що водій задрімав
Голова служби екстреної допомоги муніципалітету Сакетекас Мосес Віллагран повідомив, що на півночі Мексики, в штаті Сакатекас перекинувся автобус з пасажирами, що призвело до загибелі щонайменше 14 людей, ще 18 отримали поранення.
Про це повідомляє Frontera.
Віллагран розповів, що автобус перевозив близько 40 пасажирів з Мехіко в північне місто Торреон.
«Всередині автобуса все ще є три тіла, але, можливо, під ним може бути більше людей», - розповів глава служби екстреної допомоги.
Також він додав, що за попередніми даними аварія сталася через те, що водій задрімав.
Повідомляється, що серед поранених присутньо 5 осіб з гуманітарними візами, які видаються мексиканським урядом тим, хто найчастіше намагається досягти Сполучених Штатів.