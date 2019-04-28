  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Мексиці перекинувся автобус: 14 загиблих

    • Розсилка
    У Мексиці перекинувся автобус: 14 загиблих

    За попередніми даними аварія сталася через те, що водій задрімав

    Голова служби екстреної допомоги муніципалітету Сакетекас Мосес Віллагран повідомив, що на півночі Мексики, в штаті Сакатекас перекинувся автобус з пасажирами, що призвело до загибелі щонайменше 14 людей, ще 18 отримали поранення.

    Про це повідомляє Frontera.

    Віллагран розповів, що автобус перевозив близько 40 пасажирів з Мехіко в північне місто Торреон.

    «Всередині автобуса все ще є три тіла, але, можливо, під ним може бути більше людей», - розповів глава служби екстреної допомоги.

    Також він додав, що за попередніми даними аварія сталася через те, що водій задрімав.

    Повідомляється, що серед поранених присутньо 5 осіб з гуманітарними візами, які видаються мексиканським урядом тим, хто найчастіше намагається досягти Сполучених Штатів.

    водій аварія місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ