У Мексиці перекинувся автобус: 14 загиблих



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За попередніми даними аварія сталася через те, що водій задрімав

Голова служби екстреної допомоги муніципалітету Сакетекас Мосес Віллагран повідомив, що на півночі Мексики, в штаті Сакатекас перекинувся автобус з пасажирами, що призвело до загибелі щонайменше 14 людей, ще 18 отримали поранення.

Про це повідомляє Frontera.

Віллагран розповів, що автобус перевозив близько 40 пасажирів з Мехіко в північне місто Торреон.

«Всередині автобуса все ще є три тіла, але, можливо, під ним може бути більше людей», - розповів глава служби екстреної допомоги.

Також він додав, що за попередніми даними аварія сталася через те, що водій задрімав.

Повідомляється, що серед поранених присутньо 5 осіб з гуманітарними візами, які видаються мексиканським урядом тим, хто найчастіше намагається досягти Сполучених Штатів.