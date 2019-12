У Мексиці зіткнулися лайнери, є постраждалі

Поранення отримав один пасажир

У порту Косумель, що на східному узбережжі Мексики, у п’ятницю, 20 грудня, сталася аварія, у результаті чого один пасажир отримав поранення.

Про це повідомля CNN.

За попередньою інформацією, аварія трапилася у той час, коли одне судно стояло у порту, а друге рухалося. У результаті зіткнення поранення дістав один пасажир.

«Морські судна Carnival Glory та Carnival Legend зіткнулися в п'ятницю зранку в порту Косумель у Мексиці, внаслідок чого одного пасажира було травмовано«, - йдеться у повідомленні.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L