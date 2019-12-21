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    У Мексиці зіткнулися лайнери, є постраждалі

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    У Мексиці зіткнулися лайнери - У Мексиці зіткнулися лайнери, є постраждалі
    У Мексиці зіткнулися лайнери
    Фото: скрін відео

    Поранення отримав один пасажир

    У порту Косумель, що на східному узбережжі Мексики, у п’ятницю, 20 грудня, сталася аварія, у результаті чого один пасажир отримав поранення.

    Про це повідомля CNN.

    За попередньою інформацією, аварія трапилася у той час, коли одне судно стояло у порту, а друге рухалося. У результаті зіткнення поранення дістав один пасажир.

    «Морські судна Carnival Glory та Carnival Legend зіткнулися в п'ятницю зранку в порту Косумель у Мексиці, внаслідок чого одного пасажира було травмовано«, - йдеться у повідомленні.

    До слова, наразі у компанії, якій належать обидва лайнери, проводять оцінку збитків, а також перевіряють судна на справність з метою подальших морських перевезень.

    аварія Порту час
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