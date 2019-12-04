На сторінці Apple в Facebook запустили флешмоб #CrimeaIsUkraine



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Користувачі запустили флешмоб #CrimeaIsUkraine на сторінці Apple в Facebook

Раніше компанія Apple почала показувати анексований Крим як частину Росії в додатку «Погода», але тільки з території Росії

На сторінці Apple в Facebook користувачі запустили флешмоб #CrimeaIsUkraine через те, що в компанії позначили анексований Крим територією Росії.

У коментарях до публікацій на сторінці Apple в Facebook користувачі пишуть #CrimeaIsUkraine і #CrimeaIsNotRussia.

Раніше в Apple пояснили, чому позначили анексований Крим територією Росії та пообіцяли «глибше поглянути на політичне маркування «спірних територій». Представництво президента України Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення анексованого півострова як частини Росії в додатку «Погода».

Нагадаємо, компанія Apple почала показувати анексований Крим як частину Росії в додатку «Погода», але тільки з території Росії.

У квітні 2019 року депутати Держдуми звернулися до російського підрозділу Apple з вимогою «виправити» приналежність Криму на карті. Наприкінці травня такі поправки внесли у додаток «Карти» від Apple, але в «Погоді» досі Крим був українським.

Компанія запровадила зміни відповідно до стандартів про спірні території, згідно з якими приналежність відображається відповідно до політики країни. Тому, якщо зайти в сервіси Apple з України, то Крим відображається як частина української території. За аналогічним принципом працює сервіс Google Maps.

На території українського Криму 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світовою спільнотою так званий «референдум» про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.