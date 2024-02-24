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У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя
Сайт Літопису буде оновлюватися щотижня
фото: m86.city

«Літопис – це початок шляху збереження пам'яті, а не його фінал. Це проєкт з відкритим кодом»

Унікальний літопис, що проливає світло на кожен із 86 днів оборони Маріуполя, доступний в мережі від сьогодні. Його створили Bіg City Lab та Національний музей історії України за підтримки Mariupol Reborn.

В Літописі вперше зафіксована поденна хроніка боротьби за Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення і протягом 86 днів оборони міста. Активну участь у його створенні брали захисники Маріуполя: надавали свої свідчення, ділилися фактами,  доповнювали один одного. Одними з перших рецензентів Літопису стали Денис «Редіс» Прокопенко, Денис Шлега, Віктор Сікоза, Валерій Падитель, Ігор Чертов.

«Кожна велика битва неодмінно має бути оспівана та закарбована в культурних артефактах. Деталізація тих подій – це перший крок на шляху до глибинного осмислення та розкриття того феномену самовідданості та мужності, який зробив цю битву МОЖЛИВОЮ», – вважає Денис «Редіс» Прокопенко.

Сайт m86.city є частиною проєкту «М86. Літопис оборони Маріуполя», який охоплює виставку плакатів (до 3 березняі її можна відвідати в Музейно-виставковому центрі Музею історії Києва) та відеоексплейнер, який стисло пояснює хроніку оборони міста. Важливо, що всі, хто на власні очі бачив оборону Маріуполя, можуть додати свої свідчення до Літопису. 

«Літопис – це початок шляху збереження пам'яті, а не його фінал. Це проєкт з відкритим кодом. Як урбан-бюро ми багато років допомагали Маріуполю розвиватися. Пам'ять є невід'ємною частиною міста. Ми ретельно працювали над літописом, зібрали сотні свідчень військовослужбовців, опрацювали тисячі фото– та відеоматеріалів, знімки супутників та десятки тисяч файлів, верифікували їх з командирами – і нарешті готові презентувати поденний Літопис оборони Маріуполя», – говорить Вікторія Тітова, CEO Big City Lab.

Ще одна важлива місія Літопису оборони Маріуполя – це адвокація повернення полонених.

«Більш як 2000 захисників залишаються в російському полоні. Час боротися за тих, хто виборов час для нас. Літопис – не тільки фіксування подій, а й потужний інструмент адвокації для повернення полонених, один з інструментів боротьби України за полонених», – наголошує Наталя Ємченко, членкиня наглядової ради Mariupol Reborn, директорка з комунікацій SCM.

У мережі з’явився інтерактивний Літопис оборони Маріуполя фото 1

Сайт Літопису буде оновлюватися щотижня, також його автори пропонують доєднатися до його сторінок у соцмережах та підписатися на мейл-розсилку, аби день за днем дізнаватися про події у Маріуполі 2 роки тому.

Нагадаємо, оборона Маріуполя тривала 86 днів, з 24 лютого по 20 травня 2022 року. Відповідно до заяви Генштабу, подвиг оборонців міста не дозволив росіянам перекинути угруповання кількістю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 000 осіб) на інші напрямки. Тим самим гарнізон Маріуполя завадив реалізувати план швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.

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Теги: Маріуполь музей 24 лютого

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