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Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого
Повітряні сили уточнюють, що Росія може завдати масованого обстрілу без прив'язки до якихось дат
фото ілюстративне

 Юрій Ігнат«Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити»

Напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ на територію України важко спрогнозувати, чи загарбники готують масований обстріл. Очікувати від Росії атак потрібно завжди. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити. Можливо, і буде якась прив'язка до дат, а можливо і не буде. Я хочу нагадати як було торік, була перша річниця, всі чекали і 23 лютого, і 24. Тоді не було обстрілів ні 23, ні 24», – заявив він.

Ігнат нагадав, що минулого року масований обстріл був 9 березня. «Аж на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку. Тому розслаблятися не потрібно, ППО завжди в готовності до відбиття повітряного нападу противника», – заявив він.

Триває 730-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: обстріл населення ворог 24 лютого Юрій Ігнат росія війна

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