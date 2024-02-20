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У Маріупольському районі зафіксовано техніку окупантів з новим маркуванням

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріупольському районі зафіксовано техніку окупантів з новим маркуванням
У Мангушській частині Маріупольського району зафіксовано велику кількість нових підрозділів
фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нові маркування як на вантажівках, так і на малих броньованих авто

У Маріупольському районі зафіксували велику кількість нових ворожих підрозділів та нові маркування на техніці російських окупантів, повідомив у вівторок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. 

«Нові маркування на техніці окупантів. У Мангушській частині Маріупольського району фіксуємо велику кількість нових підрозділів. По різних населених пунктах. Основна відмінність – нові маркування як на вантажівках, так і на малих броньованих авто. Ромб (дві V по суті ) та перегорнута V квадраті», – йдеться у повідомленні.  

З його слів, ідеться про підрозділи мотопіхотного спрямування.

Триває 727-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Маріуполь військова техніка

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