Відомий український історик назвав видатних осіб, на яких потрібно рівнятися президенту Зеленському

Грицак: «Влада створила нам завищені очікування, з яких ми можемо легко опинитися у депресії. А нам треба націлитися на середню лінію»

Ярослав Грицак: «Найголовніша модель для Зеленського – Черчилль»

Українським політикам, зокрема, президенту, потрібно рівнятися на тих діячів, які у минулому європеїзували Україну. Таку думку висловив відомий історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

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Грицак пояснює, що Зеленському варто оглядатися на таких постатей як Франко, Шептицький та Черчиль.

«З українських діячів – це Іван Франко. Для мене Франко – це модель поведінки, яка гостро відповідає на виклики й не боїться йти проти течії. «Проти рожна перти, проти хвилі плити» – це було його кредо, і він це кредо досконало виконував. Тому він міг заглядати у майбутнє й бачити єретичні речі, які на той час ніхто не сприймав. Мало хто поділяє мою думку, але я вважаю, що у майбутній Україні особливе місце має бути відведено Андрею Шептицькому. Такого рівня мислителів дуже мало у всій Європі», – наголосив історик.

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На його думку, ці інтелектуали важливі тому, що вони європеїзували Україну і показали, що місце України – в Європі. Тож орієнтація на цих діячів відповідає запиту на євроінтеграцію.

Проте, зауважує Ярослав Грицак, найголовніша модель для Зеленського – Черчилль, адже він політичний лідер часів війни. На думку історика, до 40-го року Черчилль був невдахою, так само як і Зеленський у політиці до 24 лютого 2022 року.

«Я думаю, що Зеленський успішно грає роль Черчилля, і багато хто на Заході це бачить. Але я вважаю, що він не дограє тому, що він досі не може сказати одну фразу, яку у свій час сказав Черчилль. Ця фраза – «Я не можу запропонувати нічого, крім крові, важкої праці, сліз і поту», – підкреслив Грицак.

Науковець акцентує увагу на тому, що Зеленський і його команда говорять з українцями, як з дітьми, але це неправильно. Історик пригадує, що на Майдані Яценюк, Кличко і Тягнибок теж пробували говорити з людьми за такою стратегією. Але, на його думку, народ знає, якою є правда і бажає відвертої розмови. Саме так говорив і поводив себе Черчилль.

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Нагадаємо, Зеленький зробив сміливу пропозицію Трампу на Мюнхенській безпековій конференції 2024.

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