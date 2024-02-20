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Відомий український історик назвав видатних осіб, на яких потрібно рівнятися президенту Зеленському

Катерина Іванова
glavcom.ua
Відомий український історик назвав видатних осіб, на яких потрібно рівнятися президенту Зеленському
Грицак: «Влада створила нам завищені очікування, з яких ми можемо легко опинитися у депресії. А нам треба націлитися на середню лінію»
фото: Facebook/Ярослав Грицак

Ярослав Грицак: «Найголовніша модель для Зеленського – Черчилль»

Українським політикам, зокрема, президенту, потрібно рівнятися на тих діячів, які у минулому європеїзували Україну. Таку думку висловив відомий історик Ярослав Грицак в інтерв'ю «Главкому».

Грицак пояснює, що Зеленському варто оглядатися на таких постатей як Франко, Шептицький та Черчиль.

«З українських діячів – це Іван Франко. Для мене Франко – це модель поведінки, яка гостро відповідає на виклики й не боїться йти проти течії. «Проти рожна перти, проти хвилі плити» – це було його кредо, і він це кредо досконало виконував. Тому він міг заглядати у майбутнє й бачити єретичні речі, які на той час ніхто не сприймав. Мало хто поділяє мою думку, але я вважаю, що у майбутній Україні особливе місце має бути відведено Андрею Шептицькому. Такого рівня мислителів дуже мало у всій Європі», – наголосив історик.

На його думку, ці інтелектуали важливі тому, що вони європеїзували Україну і показали, що місце України – в Європі. Тож орієнтація на цих діячів відповідає запиту на євроінтеграцію.

Проте, зауважує Ярослав Грицак, найголовніша модель для Зеленського – Черчилль, адже він політичний лідер часів війни. На думку історика, до 40-го року Черчилль був невдахою, так само як і Зеленський у політиці до 24 лютого 2022 року. 

«Я думаю, що Зеленський успішно грає роль Черчилля, і багато хто на Заході це бачить. Але я вважаю, що він не дограє тому, що він досі не може сказати одну фразу, яку у свій час сказав Черчилль. Ця фраза – «Я не можу запропонувати нічого, крім крові, важкої праці, сліз і поту», – підкреслив Грицак.

Науковець акцентує увагу на тому, що Зеленський і його команда говорять з українцями, як з дітьми, але це неправильно. Історик пригадує, що на Майдані Яценюк, Кличко і Тягнибок теж пробували говорити з людьми за такою стратегією. Але, на його думку, народ знає, якою є правда і бажає відвертої розмови. Саме так говорив і поводив себе Черчилль.

Нагадаємо, Зеленький зробив сміливу пропозицію Трампу на Мюнхенській безпековій конференції 2024.

Також Президент назвав два можливі кінці для Путіна.

Читайте також: Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
Теги: Іван Франко Володимир Зеленський модель президент 24 лютого Ярослав Грицак

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