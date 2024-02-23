«20 днів у Маріуполі». Спікер парламенту Молдови розказав, що відчув після фільму про російські злочини

Гросу: «Я переповнений ненавистю…»

Спікер молдовського парламенту Ігор Гросу, який представляє провладну партію «Дія та солідарність» (PAS), у інтерв’ю «Главкому» розповів, що відчуває після перегляду фільму «20 днів у Маріуполі».

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«Я думаю, що мене настигли почуття, які переповнювали мене в Бучі. Буду чесним, я переповнений ненавистю щодо тих, хто цинічно скоїв стільки жорстокості і брехні. Мене, особливо, вразили фотографії дітей, які передавали журналісти (у фільмі автор розповідає про зйомки у Маріуполі, зокрема у одній з лікарень та пологому будинку під час тотальних обстрілів міста)», – наголосив він.

Гросу також назвав ідею показати цей фільм своїм колегам, які нещодавно відвідали столицю країни-агресорки, але зробив невелике зауваження. «Так, це гарна ідея. Але це не мої колеги (депутати з проросійської Партії соціалістів – «Главком»), це – колеги Путіна. Це тут його банда», – зазначив він.

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Варто додати, що закритий передпоказ фільму «20 днів у Маріуполі» у Кишиневі пройшов у середу, 22 лютого. Він створений із відеозаписів українського журналіста Євгенія Малолєтки, зроблених у перші тижні окупації міста. За годину до того, як перші бомби впали на Маріуполь, туди приїхала група українських журналістів: фотокореспондент і оператор Євген Малолєтка, режисер і кореспондент Associated Press Мстислав Чернов та їхні колеги з Frontline і АР. Через тиждень вони залишилися єдиними медійниками в охопленому вогнем місті.

Нагадаємо, Путін уже наступного тижня планує «відконсервувати» ще один конфлікт, аби відтягнути увагу від України і під вибори отримати хоч якусь «перемогу». Зокрема, на 28-го лютого у Придністровʼї заплановано проведення з’їзду так званих депутатів усіх рівнів, в рамках якого планується звернення до Москви щодо приєднання регіону до РФ.