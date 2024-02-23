Головна Світ Політика
search button user button menu button

«20 днів у Маріуполі». Спікер парламенту Молдови розказав, що відчув після фільму про російські злочини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«20 днів у Маріуполі». Спікер парламенту Молдови розказав, що відчув після фільму про російські злочини
Політика настигли почуття, які переповнювали його в Бучі
фото: nordnews.md

Гросу: «Я переповнений ненавистю…»

Спікер молдовського парламенту Ігор Гросу, який представляє провладну партію «Дія та солідарність» (PAS), у інтерв’ю «Главкому» розповів, що відчуває після перегляду фільму «20 днів у Маріуполі».

«Я думаю, що мене настигли почуття, які переповнювали мене в Бучі. Буду чесним, я переповнений ненавистю щодо тих, хто цинічно скоїв стільки жорстокості і брехні. Мене, особливо, вразили фотографії дітей, які передавали журналісти (у фільмі автор розповідає про зйомки у Маріуполі, зокрема у одній з лікарень та пологому будинку під час тотальних обстрілів міста)», – наголосив він.

Гросу також назвав ідею показати цей фільм своїм колегам, які нещодавно відвідали столицю країни-агресорки, але зробив невелике зауваження. «Так, це гарна ідея. Але це не мої колеги (депутати з проросійської Партії соціалістів – «Главком»), це – колеги Путіна. Це тут його банда», – зазначив він.

Варто додати, що закритий передпоказ фільму «20 днів у Маріуполі» у Кишиневі пройшов у середу, 22 лютого. Він створений із відеозаписів українського журналіста Євгенія Малолєтки, зроблених у перші тижні окупації міста. За годину до того, як перші бомби впали на Маріуполь, туди приїхала група українських журналістів: фотокореспондент і оператор Євген Малолєтка, режисер і кореспондент Associated Press Мстислав Чернов та їхні колеги з Frontline і АР. Через тиждень вони залишилися єдиними медійниками в охопленому вогнем місті. 

Нагадаємо, Путін уже наступного тижня планує «відконсервувати» ще один конфлікт, аби відтягнути увагу від України і під вибори отримати хоч якусь «перемогу». Зокрема, на 28-го лютого у Придністровʼї заплановано проведення з’їзду так званих депутатів усіх рівнів, в рамках якого планується звернення до Москви щодо приєднання регіону до РФ.

Читайте також:

Теги: Маріуполь Молдова фільм Ігор Гросу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим Моцевик загинув у 26 років
Загинув при обороні Маріуполя. Згадаймо Максима Моцевика родом з Донеччини
28 сiчня, 09:00
Вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України
Ранкова атака Росії та підсумки «Рамштайн-18». Головне за 23 січня
23 сiчня, 21:52
Через закриття аеропортів в Україні багато українців літають з Кишинева
Готується до запуску аеротрансфер з Одеси до Кишинева: як працюватиме
27 сiчня, 11:39
Коментарі російських політичних діячів про Молдову, ймовірно, спрямовані на те, щоб представити Росію як гаранта економіки та безпеки в Молдові
Кремль готує підґрунтя для дестабілізації Молдови – ISW
29 сiчня, 08:24
Кореспондент ZDF Армін Кьорпер розповів, що «місто функціонує, працюють магазини та ресторани», а також нібито є опалення, гаряча вода та інтернет
Німецький телеканал зняв репортаж про життя окупованого Маріуполі: МЗС вимагає пояснень
2 лютого, 14:25
У Китаї побудували міст оригінальної форми
У Китаї з'явився неймовірний вантовий міст (відео)
15 лютого, 11:49
Цього року Оксана Забужко офіційно доєдналася до журі Берлінського кінофестивалю. За усю історію Берлінале – це лише другий раз, коли до основного складу суддів приєднався український представник
Кінофестиваль «Берлінале»: Оксана Забужко незаплановано нагадала всім про війну (відео)
16 лютого, 09:34
The New Yorker виклав фільм про українську блогерку, яка показувала своє життя біженки
The New Yorker виклав фільм про українську блогерку, яка показувала своє життя біженки
Вчора, 21:03
У Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
21 лютого, 00:50

Політика

Британія пропонує росіянам громадянство за секретну інформацію – ЗМІ
Британія пропонує росіянам громадянство за секретну інформацію – ЗМІ
«20 днів у Маріуполі». Спікер парламенту Молдови розказав, що відчув після фільму про російські злочини
«20 днів у Маріуполі». Спікер парламенту Молдови розказав, що відчув після фільму про російські злочини
Повітряні сили збили літак А-50
Повітряні сили збили літак А-50
Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва
Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва
Взяття Авдіївки не надихнуло росіян голосувати за Путіна – естонська розвідка
Взяття Авдіївки не надихнуло росіян голосувати за Путіна – естонська розвідка
Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною
Ще одна країна анонсувала підписання безпекової угоди з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Німеччина має намір примусово повертати деяких біженців додому
37K
Росіяни відступили з позицій поблизу Кринок після штурму ЗСУ: аналіз ISW
35K
Правоохоронці затримали зрадницю, яку «завербував» власний син з «ДНР»
8609
Відомий історик поставив перед Зеленським питання
6401
Естонія неочікувано втратила чотири кілометри державної території
6377
Індексація пенсій: у кого і наскільки зростуть виплати

Новини

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Сьогодні, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Сьогодні, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Переважно без опадів, сильний вітер: прогноз погоди на 23 лютого
Сьогодні, 04:40
День гри в теніс. Які свята відзначаємо 23 лютого
Сьогодні, 00:45
Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі
Вчора, 17:31

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua