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    У мережі з'явився фейковий сайт НАЗК

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    Невідомі створили&nbsp;двійник сайту для подання декларацій - У мережі з'явився фейковий сайт НАЗК
    Невідомі створили двійник сайту для подання декларацій

    Сайт за адресою: portal.nazk.org.ua не є офіційним ресурсом , наголошують в НАЗК

    У мережі інтернет з'явився двійник сайту НАЗК для подання електронних декларацій.

    Про це повідомляється на сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у Facebook.

    «До уваги суб'єктів декларування! Звертаємо увагу, що з'явився двійник сайту для подання декларацій! Сайт за адресою: portal.nazk.org.ua не є офіційним ресурсом!»,  - йдеться у повідомленні.

    Також вказується на наявність помилок в назві сторінки, що вказують на фейковість порталу. Так, справжній сайт має назву https://portal.nazk.gov.ua, а фейковий — portal.nazk.org.ua.

    В НАЗК закликали не користуватися фейковим ресурсом.

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