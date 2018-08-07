У мережі з'явився фейковий сайт НАЗК



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Невідомі створили двійник сайту для подання декларацій

Сайт за адресою: portal.nazk.org.ua не є офіційним ресурсом , наголошують в НАЗК

У мережі інтернет з'явився двійник сайту НАЗК для подання електронних декларацій.

Про це повідомляється на сторінці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у Facebook.

«До уваги суб'єктів декларування! Звертаємо увагу, що з'явився двійник сайту для подання декларацій! Сайт за адресою: portal.nazk.org.ua не є офіційним ресурсом!», - йдеться у повідомленні.

Також вказується на наявність помилок в назві сторінки, що вказують на фейковість порталу. Так, справжній сайт має назву https://portal.nazk.gov.ua, а фейковий — portal.nazk.org.ua.

В НАЗК закликали не користуватися фейковим ресурсом.