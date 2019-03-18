У метро Гонконгу зіткнулися два потяги



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У результаті зіткнення обидва машиністи були доставлені до лікарні

У метрополітені Гонконгу зіткнулися два потяги, в результаті постраждали два машиністи, повідомляє телерадіокомпанія RTHK.

Як наголошується, інцидент стався під час тестування нової сигнальної системи на "червоній" гілці метро поблизу станції Central в діловому центрі міста - поїзди були порожніми.

У результаті зіткнення обидва машиністи були доставлені до лікарні.

Від удару один із вагонів зійшов з рейок, після чого рух у тунелі було заблоковано.