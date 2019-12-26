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    У Миколаєві помер чиновник після сварки з колегою на сесії облради

    • Розсилка
    У Миколаєві помер чиновник після сварки з колегою на сесії облради

    Під час сесії між двома представниками ОТГ виник словесний конфлікт, в результаті якого у чоловіка зупинилося серце

    На сесії Миколаївської обласної ради між двома представниками об'єднаної територіальної громади виник словесний конфлікт. Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївської області.

    Після цього один з учасників конфлікту вирішив звернутися в поліцію і надати відеозапис образ з боку опонента. Вони прибули до відділення поліції - один з наміром написання заяви, другий - надавати пояснення.

    «У холі Центрального відділу поліції 49-річний чоловік, на якого скаржився заявник, вказав на погіршення самопочуття. Йому викликали «швидку», проте по дорозі в лікарню він помер», - йдеться в повідомленні.

    Точну причину смерті чоловіка буде встановлювати судово-медична експертиза, однак попередньо відомо, що кілька років чоловік перебував на обліку у лікаря-кардіолога у зв'язку з захворюванням серця. Всі обставини події встановлюються.

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