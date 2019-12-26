Помстився за батька: у дворі будинку молодик стріляв у киянина (фото, відео)



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На місці злочину працювали кінологи Фото: Нацполіція

Зловмисник вирішив помститися киянину через звинувачення його батька у крадіжці

На вулиці Павла Тичини у Дніпровському районі Києва у дворі будинку було поранено чоловіка. За вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, лікарі та кінологи.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці оглянули місце події та поспілкувалися зі свідками і очевидцями, а також опитали потерпілого.

«За словами чоловіка, вранці між ним та батьком знайомого виник конфлікт через те, що той нібито викрав мангал із території його підприємства. Через це син вирішив йому помститися, дочекався біля будинку, кілька разів вистрелив в нього, а потім втік», - розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Бригада лікарів швидкої допомоги госпіталізувала 42-річного потерпілого з вогнепальним пораненням грудей. Протягом кількох годин працівники карного розшуку встановили місцезнаходження стрілка та затримали його. Ним виявився місцевий мешканець, 1984 року народження.

«Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 15 та частиною першою статті 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України, це – замах на умисне вбивство. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі», – додав Кузьмін.